O Sporting quer fazer de Nuno Mendes a sua maior venda de sempre

Há menos de um ano, Nuno Mendes era um desconhecido para a maioria dos adeptos do Sporting. O jovem lateral esquerdo ainda mal chegou à idade adulta e é já considerado duplamente fundamental para o clube. Por um lado, pela qualidade que traz ao plantel gerido por Rúben Amorim. Pelo outro, porque é o dinheiro que faz o mundo rodar e os dirigentes do clube leonino já preparam a venda do futebolista para o próximo verão.

O objetivo financeiro será ultrapassar o encaixe conseguido com a venda de Bruno Fernandes ao Manchester United, em 2020, por valores a rondar os 55 milhões de euros. É precisamente da mesma cidade, ainda que não do mesmo clube, que surgem os primeiros inquéritos acerca de Nuno Mendes. O Manchester City de Guardiola tem-se virado mais para os jovens formados no Benfica (todos os portugueses do plantel e ainda o guarda-redes Ederson) mas parece estar a virar-se para Alcochete, agora.

De acordo com o jornal “A Bola”, o Sporting estará disposto a negociar. As ofertas milionárias são naturalmente bem-vindas, embora haja jogadores que os Leões não querem colocar já no mercado. Claramente, não é o caso de Nuno Mendes, que o Sporting considera ter atingido – precocemente – a maturidade necessária para voar mais alto e rechear os cofres de Alvalade.