Benfica prepara mudanças na equipa de basquetebol. Antonio Herrera Cabello será o substituto de Carlos Lisboa

De acordo com o jornal “A Bola”, o Benfica está a preparar mudanças na equipa de basquetebol, incluindo uma troca de treinador. Carlos Lisboa estará de saída do cargo mas não do clube. O escolhido para substituir o antigo jogador do clube é, de acordo com o diário desportivo, Antonio Herrera Cabello.

O técnico espanhol de 45 anos, natural de Sevilha, estará já em conversações adiantadas com o clube. Herrera Cabello teve uma experiência em Portugal, na época 2011/12, ao serviço do Barreirense. Na altura, o espanhol levou a equipa do Barreiro aos play-offs e à final da Taça de Portugal, tendo sido derrotado pelo FC Porto.

Carlos Lisboa, de 62 anos, não tem ainda o futuro definido. No entanto, segundo “A Bola”, o mais provável é que regresse a um cargo que já conhece, de diretor-geral para as “modalidades”. Lisboa teve essas funções entre 2017 e 2019.