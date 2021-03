Otamendi: "Às vezes, quando os resultados não são os melhores, fico f..."

O defesa do Benfica prestou algumas declarações ao canal do clube que irá para o ar hoje, segunda-feira. O jornal “A Bola” teve acesso ao programa e destacou o que de mais relevante disse o experiente jogador, incluindo o seu estado de espírito quando as coisas não correm tão bem.

A verdade é que Otamendi não é a estrela do programa. O foco vai para os bastidores do trabalho feito pelos técnicos de equipamentos na segunda mão da eliminatória perdida para o Arsenal. No entanto, a reportagem conta com depoimentos de Rui Costa, Luisão e Jorge Jesus, para além de Otamendi.

O argentino foi contratado pelo Benfica ao Manchester City por 15 milhões de euros. A Liga Portuguesa está longe de ser território inexplorado por Otamendi, que jogou várias épocas no FC Porto. Sobre o clube da Luz, o defesa central não tem dúvidas: “É uma equipa que compete sempre e em todo o lado para ganhar”.

Esta época ficou marcado por várias questões como o regresso de Jorge Jesus, mas também com os problemas provocados pela pandemia. Independentemente disso, o argentino confessou a sua irritabilidade quando as coisas não correm de acordo com o previsto.

“Às vezes, quando os resultados não são os melhores, fico f… porque sou muito competitivo comigo,” disse sem cerimónias. Esta época, Otamendi teve muitos dias desses, uma vez que o Benfica tem estado longe do esperado. O argentino lembra que é nesses momentos, “quando os resultados não são bons” que os jogadores têm “de trabalhar mais”.