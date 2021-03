Benfica e Braga querem Lucas Mineiro, médio do Gil Vicente emprestado pela Chapecoense

Lucas Mineiro, jogador do Gil Vicente por empréstimo da Chapecoense, está a ser seguido pelo Benfica. De acordo com o jornal “Record”, o médio de 25 anos tem agradado aos responsáveis encarnados e a decisão de lutar pela contratação do jogador já está tomada. Segundo a mesma fonte, o Sporting de Braga também estará interessado no futebolista.

O Gil Vicente tem opção de compra mas o destino mais provável será a Luz. A SAD do Benfica está a querer acelerar as conversações para “reservar” Lucas Mineiro para a próxima época.

Ao interesse nas qualidades do médio, junta-se o facto de o Benfica poder investir num jogador sem ter de gastar muito dinheiro. No entanto, o facto da haver mais interessados em Lucas Mineiro pode inflacionar o preço do brasileiro.

Entretanto, a Chapecoense, com quem o jogador tem contrato, disse ao site “Globoesporte” que ainda não recebeu “qualquer contacto referente ao assunto” mas vê “com bons olhos uma possível venda” de Lucas. O clube brasileiro detém 70 por cento do passe do jogador.

Lucas não tem tido grandes oportunidades na Chapecoense, acabando sempre por ser emprestado. Desde 2018, o jogador esteve no Ponte Preta, no Vasco da Gama e no Cerezo Osaka, sem contar com o Gil Vicente. Na formação de Barcelos, Lucas tem sido titular e disputou até agora 28 partidas, com dois golos marcados.