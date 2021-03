Estará Buffon a caminho do FC Porto? A imprensa italiana fala da hipótese

Ontem, segunda-feira, os jornais italianos surpreenderam o país com a notícia de que Gianluigi Buffon quer deixar a Juventus no fim da época e abraçar um projeto em que seja titular e que lhe dê a hipótese de terminar a carreira com a dignidade que merece. A “Gazzetta dello Sport” refere algumas possibilidades para o veterano guarda-redes, entre as quais o FC Porto.

No verão de 2019, Buffon deixou o Paris Saint-Germain e, de acordo com o jornal italiano, esteve perto dos Dragões. O agente do jogador vai mais longe e diz que ele “estava pronto para assinar pelo FC Porto quando chegou a chamada da Juventus”.

Uma das hipóteses levantadas pela imprensa italiana é o Nápoles. Dessa forma, Buffon não teria de deixar o país. O clube siciliano procura um guarda-redes para a eventualidade de Ospina deixar o clube. Outra hipótese “caseira” será o Parma, o clube onde Buffon deu início à extraordinária carreira.

Fora de portas, para além do alegado interesse do campeão nacional em título, há também o Lille. Nesse caso seria um regresso ao futebol francês, depois da experiência no PSG.

Esta época, o guarda-redes de 43 anos disputou 10 jogos pela Juventus – apenas cinco na Serie A, quatro na Taça de Itália e um na Liga dos Campeões. Trabalhador incansável, Buffon parece estar frustrado com a falta de oportunidades na equipa de Turim, que tem em Szczesny o titularíssimo da baliza.