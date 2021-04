João Henriques perdeu o lugar na interminável dança das cadeiras e já não treina o Vitória de Guimarães

João Henriques deixou os comandos do Vitória de Guimarães. O técnico não resistiu à quarta derrota seguida do clube, desta vez com o Tondela e em casa, por 1-2.

O clube de Guimarães ocupa atualmente o sexto lugar na classificação mas a direção do Vitória perdeu a paciência e fez aquilo que os dirigentes dos clubes portugueses mais fazem: despediu o treinador.

Aos 48 anos, João Henriques esteve reunido com a direção do clube e foi dessa forma que tomou conhecimento da decisão. O técnico tinha substituído o antigo internacional português Tiago, cuja saída repentina – e por iniciativa própria – permanece pouco clara.

O novo treinador do Vitória de Guimarães é Bino, até agora à frente da equipa B. O antigo jogador deverá estrear-se frente ao Portimonense, no Algarve, na próxima sexta-feira. Do futuro sabe-se apenas que Bino orientará a equipa até ao final da época.