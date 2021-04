“Perguntei-lhe: 'Cristiano, posso ficar com a tua camisola? Ele nem olhou para mim, só disse: 'Não!'. Fiquei corado”

Mesmo sendo internacional pela Alemanha, Robin Gosens é um jogador relativamente desconhecido. No seu novo livro de memórias, Gosens conta histórias de um “caminho um pouco diferente” para se tornar futebolista. O alemão de 26 anos não esqueceu um episódio com Cristiano Ronaldo que o deixou frustrado.

Atalanta e Juventus defrontaram-se nas meias-finais da Taça de Itália, na época 2018/19. E foi após esse jogo, em que a Atalanta eliminou a Juventus, que Cristiano Ronaldo desiludiu o lateral esquerdo da equipa de Bergamo.

Ainda no relvado, Gosens ganhou coragem e dirigiu-se a CR7: “Tentei cumprir o sonho de ter a camisola de Ronaldo. Fui ter com ele, nem me dirigi ao público para festejar,” conta o alemão. “Perguntei: ‘Cristiano, posso ficar com a tua camisola?’ Ele nem olhou para mim, só disse ‘Não!’. Fiquei corado e envergonhado.”

É público que o jogador português não lida muito bem com as derrotas e talvez o facto de a sua equipa ter acabado de ser eliminada da Taça de Itália tenha ajudado à atitude menos simpática. Quanto a Gosens: “Fui afastado e senti-me pequeno”. “Sabem aquele momento em que acontece algo embaraçoso e olham à volta para ver se alguém reparou? Foi isso que senti,” contou o alemão, citado pelo site “Goal”.