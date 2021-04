“Porque é que jogas assim?” perguntou Pedro Neto a Jesse Lingard. O inglês ainda não percebeu porquê

O internacional inglês emprestado pelo Manchester United ao West Ham revelou que o português Pedro Neto, do Wolverhampton, criticou a forma de jogar dos Hammers com uma pergunta enigmática. Neto e Lingard passaram o jogo pegados sendo que, no fim, a felicidade estava toda do lado do inglês.

O “Daily Mail” refere que Lingard foi a estrela de um jogo renhido, digno da Premier League. O West Ham acabou por vencer por 2-3 em casa da equipa de Nuno Espírito Santo.

Entretanto, do início ao fim do jogo, Jesse Lingard e Pedro Neto entretinham-se num conflito que, segundo o inglês, começou como começam muitas destas situações: estupidamente. No final da partida, os dois jogadores tiveram de ser separados pelos companheiros.

Questionado pela Sky Sports, o médio do West Ham contou: “Ele perguntou ‘Porque é que jogas assim?’ mas eu não percebi o que ele quis dizer”. Uma pergunta aparentemente sem sentido e que o recetor diz que não percebeu deu origem a um conflito que durou o jogo inteiro.

“Penso que o que ele (Neto) quis dizer foi que estacionámos o autocarro, mas isso é a gestão do jogo,” acabou por afirmar Jesse Lingard. Sem a versão de Pedro Neto, ficamos sem saber se efetivamente foi uma conversa sobre a tática dos Hammers que despoletou a discussão.