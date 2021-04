“Quase me partiram o tornozelo”: Bruno Fernandes fez a assistência mas já não viu o golo

O jogador português tem-se destacado pelos golos que marca mas também pelas assistências que faz. Normalmente, Bruno Fernandes, de perto ou de longe, consegue ver o resultado dos seus passes. Neste caso, não. Quando Rashford introduziu a bola na baliza do Brighton, Bruno Fernandes estava deitado no chão, a contorcer-se com dores.

Num momento caricato, em declarações ao canal do clube, o maiato perguntou: “Foi uma boa finalização? Nem vi, porque alguém quase me partiu o tornozelo”. Esse “alguém” foi Veltman que, ao tentar evitar o passe (sem sucesso) atingiu Bruno Fernandes, que ficou deitado no relvado.

O médio falou também dos 25 pontos que o Manchester United conseguiu até agora na Premier League, em jogos em que começou por estar a perder. “Isso diz muito acerca do espírito e da determinação da equipa, mas ambos estão lá também quando não sofremos primeiro e não precisamos de recuperar.”