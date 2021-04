Paços em defesa da cultura: no intervalo do jogo com o Benfica, haverá um concerto de David Bruno e recolha de bens essenciais

O Paços de Ferreira, em parceria com o Pingo Doce, a Fundação do Futebol, o município pacense e a União Audiovisual, resolveu promover uma iniciativa a favor dos profissionais da cultura que passam por maiores dificuldades. O clube vai aproveitar o intervalo do jogo com o Benfica, na 26ª jornada, para lembrar a importância do setor cultural e aliviar a fase complicada por que passa.

A meio do jogo do próximo sábado, haverá um concerto do cantor David Bruno que será transmitido em direto no Facebook dos Castores. A cada 150 partilhas do vídeo, o clube irá oferecer um voucher a um profissional da cultura, que será devidamente identificado pela União Audiovisual.

Haverá outra forma de ajudar: os espetadores poderão fazer donativos que serão convertidos em vouchers que seguirão o mesmo protocolo e serão entregues a trabalhadores da área cultural. O jogo Paços de Ferreira-Benfica terá início às 20h do próximo sábado, no Estádio Capital do Móvel.