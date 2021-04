"Por esta altura, já devia liderar o Atlético": espanhóis dizem que "está na hora de João Félix" mostrar o que vale

Depois de ter saído lesionado do jogo entre Portugal e o Luxemburgo, João Félix está de volta e deverá ser titular pelo Atlético, frente ao Bétis. No último domingo, o viseense foi obrigado a ficar de fora do encontro com a outra equipa de Sevilha.

O jornal espanhol “Marca” centra-se no português não só pelo regresso aos jogos mas também porque grande parte da responsabilidade atacante do Atlético vai cair nos ombros do jovem avançado. O jornal refere a época “irregular” de João Félix e considera que este é o momento de mostrar o que vale. Até porque Simeone não poderá contar com Luis Suárez e Marcos Llorente, as duas grandes referências do ataque colchonero.

A “Marca” diz mesmo que “é hora de João Félix”. O antigo jogador do Benfica não é poupado pela publicação desportiva, que prossegue dizendo que “o luso tem de aproveitar a ausência de Luis Suárez para levar a equipa às costas no pior momento da época”. Por esta altura, Félix já estaria “destinado a liderar a equipa mas as duas primeiras épocas pecaram pela irregularidade, o que levantou as vozes críticas devido à enorme operação para arranjar um substituto de Griezmann”.