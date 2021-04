Palmeiras de Abel Ferreira multou jogador com Covid-19 por violar isolamento e atropelar uma pessoa num acidente aparatoso

A equipa treinada pelo português Abel Ferreira, vencedora da Taça Libertadores, apanhou um dos seus jogadores a desrespeitar as regras impostas pelo clube. Luiz Adriano, avançado de 33 anos do Palmeiras, testou positivo ao novo coronavírus e foi-lhe ordenado que ficasse em isolamento. O jogador não só violou as regras como fê-lo com aparato.

Luiz Adriano já tinha estado infetado antes. O departamento médico do clube mandou-o ficar em casa mas o jogador saiu, envolveu-se num acidente de viação do qual resultou também o atropelamento de uma pessoa.

O Palmeiras anunciou uma multa ao jogador por violação das regras impostas pelo emblema paulista. Apesar de Luiz Adriano ter recorrido às redes sociais para reconhecer que errou, o clube mostrou-se insensível às palavras do jogador e manteve o castigo.