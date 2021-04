Turcos desiludidos com Gedson Fernandes decididos a devolvê-lo ao Benfica

O jornal turco “Fotomaç”, citado por “A Bola”, anuncia que o Galatasaray já tomou uma decisão em relação ao futuro de Gedson Fernandes no clube. O Benfica vai receber o médio português, de 22 anos, no final da época, ou seja, no fim do empréstimo acordado entre os dois clubes.

O jovem formado no Seixal foi emprestado pelo Benfica ao clube turco no passado mês de janeiro. Prometia muito mas o Galatasaray não ficou convencido com as exibições do português. Gedson foi titular em apenas oito jogos e completou os 90 minutos em campo em apenas duas partidas.

O rendimento de Gedson desiludiu os turcos e, sendo assim, o jogador será devolvido ao Benfica no final da época. A hipótese de haver negociações com vista a uma compra definitiva do passe do jogador nem sequer se coloca. Segundo “A Bola”, o Marselha está atento ao desfecho deste caso e poderá avançar com uma proposta pelo jogador para reforçar o plantel na próxima época.