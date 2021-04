Granada - Manchester United: o homem que correu nu despe-se em nome da paz e da pureza

Segundo o jornal “Marca”, “tudo é possível em Granada”. O clube de futebol da cidade vive um momento histórico, embora tenha perdido por 0-2 com o Manchester United, em casa, o que complica a passagem às meias finais da Liga Europa. Mas o clube andaluz não contava sequer chegar aonde chegou.

Para além de mostrar o futebol praticado pelo seu clube ao mundo, a cidade de Granada apresentou uma das suas personalidades mais célebres. Olmo García é um conhecido empresário local que escolheu andar pela cidade sem roupa com um objetivo: “Para mim, é uma forma de reivindicar a pureza, a paz, de fazer ver que, quando se tira a roupa, é-se mais sincero com tudo o que nos rodeia,” disse Olmo há uns anos ao jornal “Ideal”.

Mesmo sendo um jogo à porta fechada, Olmo conseguiu escapar a todas as medidas de segurança para chegar ao relvado do Los Cármenes e correr de um extremo ao outro do campo até ser parado pela polícia. O que Olmo queria fazer já estava feito: reivindicar a sustentabilidade humana e ambiental.

O próprio afirmou; “Não penso que esteja mal da cabeça por andar nu devido a uma filosofia ou a ideais. Não faço mal a ninguém e penso que isto faz bem à sociedade”. Olmo García já exerceu o seu protesto pacífico em centros comerciais ou mesmo na rua. Foi mandado parar pela polícia local cinco vezes, mas todos os agentes o conhecem e, até agora, ninguém o multou ou mandou para casa.

O jornal “Ideal”, de Granada, conta que Olmo García tem uma grande fábrica de proteínas e alimentos para desportistas. Com a abertura da empresa, em 2004, Olmo afirma-se como “referência no mercado da nutrição desportiva a nível nacional”.

Foi no verão de 2016 que o empresário começou a passear sem roupa. As temperaturas na Andaluzia certamente o ajudaram a ambientar-se. Depois de uma viagem a países como o Bahrain, o Equador ou os EUA, Olmo aumentou a frequência das suas “performances”, uma delas nas pistas de esqui da Serra Nevada.

Acima de tudo, o habitante de Granada defende um estilo de vida “sem stress, sem rotinas, em contacto com a natureza”. “A paz no mundo, para mim, é a harmonia, as palavras bonitas, um planeta sem envelhecimento, um mundo sem morte,” diz o empresário que tem, como um dos próximos objetivos, uma peregrinação a Meca.