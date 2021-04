Manuel José: “Nem morto trabalharia com Pinto da Costa. Fui posto fora da seleção pelo poder corrupto”

É hoje, dia 9 de abril, que Manuel José celebra o 75º aniversário. Retirado dos relvados há alguns anos, o homem que ficou conhecido por liderar Boavista, Sporting e Benfica nunca perdeu o carisma. Nos últimos tempos, mostra-o como comentador de programas sobre futebol.

Em entrevista ao jornal “A Bola”, explica: “Verde é verde, não é verde-esmeralda. “Continuo a dizer o que penso e o que sinto, mas sei o que digo. Expresso o meu pensamento através de palavras que me parecem mais apropriadas, assumindo a responsabilidade por aquilo que digo. Só tenho uma cara e uma palavra”.

Com uma carreira longa e muitas histórias acumuladas, Manuel José não tem dúvidas: “No futebol fiz tudo o que tinha a fazer”. No entanto, não deixa de admitir: “Cometi alguns erros pelo caminho. Ninguém é perfeito, (fui) mais levado pelo coração e pela amizade do que propriamente por má avaliação da minha parte”.

E é então que chega a revelação: “Nunca pensei ser treinador. (…) O meu irmão é que me convenceu a tirar o curso, que eu não queria. Fui sempre um bocado rebelde, fui capitão em várias equipas e tive conflitos com treinadores de quem fiquei amigo depois”. Com capacidade autocrítica, Manuel José admite: “Não era fácil de aturar. Para mim, a lealdade, a verdade e a coerência estão acima de tudo e muitas vezes no futebol estas palavras são vãs, não existem. (…) Prejudiquei-me imenso por ser quem sou e por não deixar que me comprassem”.

Para além de ter marcado o futebol português, Manuel José foi uma espécie de embaixador do nosso país no Egito. Enquanto treinador do Al-Ahly, conquistou 20 títulos e o amor eterno dos adeptos do clube. Ainda hoje, Manuel José é visto como um “semideus” no país dos faraós.

Cá dentro, faltou-lhe treinar o FC Porto para fazer o pleno dos chamados “três grandes”. Manuel José diz: “Se eu disser que não o treinei porque não quis vão dizer que é mentira. Mas é verdade”. Sobre trabalhar com Pinto da Costa, o técnico não tem dúvidas: “Nem morto trabalharia com ele,” diz o homem que se assume como adepto do Benfica. "Tenho muito respeito pelo Sporting mas sou benfiquista."

Em 2004, chegou a ser contratado para treinar a seleção nacional. A FPF, liderada por Gilberto Madaíl acabou por ir buscar Scolari. “Fui posto fora da seleção pelo poder corrupto que mandava na federação e no presidente,” diz o técnico. “Três meses e meio antes tinha tudo acertado com a FPF. Depois, ofereceram-me o dobro do dinheiro para eu ser adjunto de Scolari. Perguntei se estavam a brincar comigo. ‘Está a tentar comprar-me?’”

“Tentaram comprar-me mais de uma vez e nunca o conseguiram. ‘Entras no jogo ou estás tramado,’ diziam-me. Tramei-me mas hoje olho-me ao espelho e não tenho vergonha do que vejo. Ninguém na minha família tem e isso para mim é o mais importante. Sou incorruptível,” diz Manuel José.