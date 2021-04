Zlatan Ibrahimovic estreia-se no cinema. O jogador sueco vai interpretar um centurião romano no novo filme de Asterix

Habituado a ser estrela nos relvados e controverso fora deles, Ibrahimovic prepara-se para experimentar mais um campo. Desta vez, o sueco vai ser ator no novo filme sobre os heroicos habitantes gauleses de uma pequena aldeia cercada por romanos. Zlatan será Caius Antivirus e estará do lado dos “maus”, como não poderia deixar de ser.

A sua personagem no filme Astérix e Obelix: O Império do Meio é um centurião romano. A fita deverá estrear no próximo ano e vai certamente atrair muitos fãs do jogador de 39 anos. Ibra partilhou a notícia no seu Instagram sem dar demasiados detalhes. Sabe-se que o filme terá um orçamento de 60 milhões de euros e será realizado por Guillaume Canet, que fará de Asterix. Sem Gérard Depardieu, será Gilles Lellouche a interpretar Obelix.

A participação de figuras públicas, normalmente ligadas ao desporto, nos filmes sobre os heróis gauleses, não é nova. Depois de Michael Schumacher, Zinedine Zidane, Tony Parker ou Amélie Mauresmo, entre outros, chega a vez do irreverente sueco mostrar o que vale no grande ecrã.

Ibrahimovic é um cinéfilo assumido. Este ano, o sueco foi mesmo o escolhido para apresentar o Festival de San Remo, em Itália.