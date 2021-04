Moukoko, o prodígio de 16 anos do Borussia Dortmund, trancou a ex-namorada em casa

Youssouffa Moukoko, o jovem avançado nascido nos Camarões e naturalizado alemão, tem dado nas vistas ao serviço do Borussia Dortmund. Até agora, o futebolista de apenas 16 anos tem impressionado pelo futebol que pratica. No entanto, um episódio bizarro está a ensombrar a admiração que os adeptos tinham por ele.

Segundo o jornal alemão “Bild”, Moukoko trancou a ex-namorada em casa para poder, mais tarde, continuar uma discussão com ela. O jogador teria uma reunião e queria garantir que a jovem não saísse. Só que a mulher de 23 anos chamou a polícia, que entrou em casa do jogador para a libertar.

As autoridades confirmaram a acusação da jovem, que disse ter sido trancada por Moukoko mas não quis apresentar queixa. Há ainda hipótese de o ministério público avançar com a investigação.

Youssouffa é o novo “menino bonito” do Borussia e ganhará ainda mais protagonismo se Erling Haaland sair do clube alemão. Moukoko é o jogador mais jovem de sempre a jogar e a marcar na Bundesliga e já foi utilizado na Liga dos Campeões. Claramente, o comportamento do futebolista fora de campo não acompanha o talento no relvado.