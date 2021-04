Um jogo sem golos de CR7 deixou-o fulo. A camisola atirada para o chão e uma gafe embaraçosa não ajudaram. E a Juventus até ganhou

A vitória da Juventus sobre o Génova por 3-1 não foi suficiente para alegrar o dia de Cristiano Ronaldo. Depois da braçadeira de capitão da seleção nacional, foi a vez da camisola da Juventus ser atirada ao chão com desagrado por parte do jogador português.

Aparentemente, Cristiano saiu zangado do relvado por não ter marcado. Ronaldo ainda atirou uma bola ao poste da baliza genovesa, o que deu origem a um golo de Morata. A infelicidade do português reforçou as críticas de egoísmo e falta de espírito de grupo, já que o gesto de atirar a camisola para o chão foi mal recebido pelos adeptos da Juventus nas. O treinador, Andrea Pirlo, desvalorizou o incidente, classificando-o como “fruto da frustração”.

Nas redes sociais, antes ainda do jogo, foi a empresa que gere a imagem da vedeta portuguesa a cometer uma gafe. Numa publicação com uma fotografia de CR7, a anunciar o jogo entre a Juventus e o Génova, a Polaris colocou o logótipo da La Liga em vez do da Série A. Apesar de o erro ser provavelmente apenas isso, os comentários dispararam, ligando mais uma vez o português a um regresso a Espanha, ao Real Madrid.