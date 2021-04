Carlos Vinícius vai mesmo regressar ao Benfica. O Tottenham já se virou para Sasa Kalajdzic, do Estugarda

Não é ainda oficial mas está muito perto disso: o Tottenham não vai exercer a cláusula para ficar com Carlos Vinícius, pelo que o melhor marcador da época passada deverá estar de regresso ao Benfica. Se é para ficar ou não, teremos de esperar por Jorge Jesus e pela direção do clube da Luz.

O jornal inglês “Daily Mail” anunciou esta segunda-feira que o clube treinado por José Mourinho definiu outros alvos, tanto para o lugar ocupado pelo brasileiro como para outras posições consideradas prioritárias. A cláusula de Vinícius é de 45 milhões de euros.

O facto de haver fortes hipóteses de falhar o acesso à Liga dos Campeões será um dos principais motivos para Mourinho preferir atacar jogadores de posições mais recuadas. Um guarda-redes, um lateral direito e um defesa central são, de acordo com o jornal diário, as prioridades. Por outro lado, o clube de Londres precisa de vender jogadores.

A posição de Carlos Vinícius não é esquecida, mas o alvo agora é Sasa Kalajdzic, internacional austríaco que joga no Estugarda, na Alemanha. Vinícius marcou 10 golos em 22 jogos e regressa ao Benfica, onde as coisas lhe correram francamente bem, só que o treinador era outro. Jesus não aprecia tanto as qualidades do brasileiro como Bruno Lage.