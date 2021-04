Bayern de Munique: Tiago Dantas recebe num mês o que Lewandowski recebe em dois dias

“A Bola” cita o canal de televisão alemão Sport 1, responsável pela divulgação do salário do jovem médio. Tiago Dantas está no Bayern de Munique emprestado pelo Benfica, num negócio que, por incluir a opção de compra por parte dos bávaros, gerou muitas críticas dentro do clube da Luz. O jogador português era considerado uma grande promessa do Seixal.

Segundo a Sport 1, Dantas recebe por mês cerca de oito mil euros. Essa quantia não inclui outros valores como prémios de jogo e, anualmente, equivale a pouco mais de 100 mil euros.

A Sport 1 escolhe o polaco Robert Lewandowski, estrela da equipa bávara, goleador-mor do clube, como termo de comparação com o português de 20 anos. O canal desportivo conclui que Tiago Dantas recebe num mês o que Lewandowski recebe em dois dias.