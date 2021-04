Taarabt e a passagem por Inglaterra: "Estava quase tudo acertado com o Arsenal mas acabei no Tottenham"

Adel Taarabt chegou ao Benfica em 2015. A determinada altura, tudo parecia continuar igual e não se adivinhava um futuro grandioso ao serviço das Águias. Emprestado ou dado como dispensável, o marroquino acabou por rejuvenescer e afirmar-se como um dos jogadores mais importantes do plantel benfiquista.

Todavia, tudo isso acontece anos depois de Taarabt ter chegado a Inglaterra, em 2007, para representar o Tottenham. Em 2021, o internacional marroquino diz que esteve muito perto de assinar pelo rival londrino, Arsenal. “Em França víamos sempre a Premier League e o que interessava era Manchester United, Arsenal, Chelsea e Liverpool. Para mim estava quase tudo resolvido com o Arsenal,” conta o jogador do Benfica.

Taarabt contou à rádio TalkSPORT que acabou por ser convencido pelo projeto dos Spurs: “Damien Comolli, que trabalhava no Tottenham, convenceu-me. Assinei por causa do projeto que me mostraram. Estavam a contratar jovens como Gareth Bale ou Kyle Walker. Queriam fazer algo bom”.

O futebolista acabou por permanecer ligado ao Tottenham até 2010, com três empréstimos – Queen’s Park Rangers, Fulham e AC Milan – e pouco sucesso no emblema londrino. “Os primeiros seis meses de adaptação foram difíceis para mim. Não creio que o clube me tenha ajudado a evoluir como jogador,” admitiu Taarabt.