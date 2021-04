Tottenham. Mourinho tem um “machado a pender sobre a cabeça” e Nuno Espírito Santo pode ser a próxima cara do clube

De acordo com a imprensa inglesa, o Tottenham tem vindo a contemplar a possibilidade de Nuno Espírito Santo suceder a Mourinho, caso este seja despedido no fim da época. Isso deverá acontecer se os Spurs terminarem a Premier League fora dos quatro primeiros lugares, que dão acesso à Liga dos Campeões.

O “Daily Mail” diz que Mourinho tem “um machado a pender sobre a sua cabeça”, principalmente depois da derrota em casa contra o Manchester United, rival direto na luta pelos quatro lugares mágicos. Tendo em conta que Liverpool, Chelsea e o surpreendente West Ham continuam a fazer um percurso estável no sentido de garantirem um lugar europeu e que o Manchester City já está muito lá à frente, a probabilidade de Mourinho cair é grande.

O “The Sun” anuncia a forte possibilidade de o Tottenham se virar para outro português, Nuno Espírito Santo, para pegar na equipa a partir da próxima época. O antigo guarda-redes tem impressionado Inglaterra nos últimos anos, ao levar o Wolverhampton da luta pela permanência na segunda divisão à estabilidade na Premier League.

Com o apoio dos donos chineses dos Wolves, Espírito Santo tem trazido “alguns nomes de qualidade como Rúben Neves, João Moutinho ou Raul Jimenez,” considera o “Daily Mail”. O jornal acrescenta elogios ao futebol praticado pela equipa mais portuguesa da Premier League, admirado por muitos.

Entre os “fãs” de NES, encontra-se David Levy, o presidente do Tottenham. No entanto, como sempre, o dinheiro poderá ser o principal impedimento para a contratação do técnico. Fala-se de oito milhões de libras para que os Wolves libertem o antigo jogador do FC Porto. A situação piora se contabilizarmos o montante que os Spurs terão de pagar a Mourinho, caso se confirme a saída do técnico.

Espírito Santo não está só na lista do Tottenham. Brendan Rodgers, do Leicester, ou Julien Nagelsmann, do Leipzig, são outros dois nomes em cima da mesa.

Existe ainda a hipótese de Mourinho permanecer no clube, caso ganhe a Taça da Liga frente ao Manchester City, no próximo dia 25 de abril. Será fraco consolo para um clube que tem reforçado as suas ambições nos últimos anos e que, lembre-se, já chegou à final da Liga dos Campeões.

Na Premier League, o clube sofreu 10 derrotas até agora, o máximo atingido por uma equipa de Mourinho em toda a sua carreira como treinador. Os Spurs estão a seis pontos do West Ham numa altura em que falta jogar sete partidas da principal liga inglesa.