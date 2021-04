Benfica. Se o Tottenham não quer Carlos Vinícius, o Wolverhampton bate à porta - e tem um jogador para a troca

De acordo com o jornal “Record”, o Wolverhampton olha novamente para Carlos Vinícius como hipótese para reforçar o ataque na próxima época. Tendo em conta que o avançado não deve ficar no Tottenham de José Mourinho, os Wolves estão tentados a fazer nova oferta formal.

O “Record” diz também que Luís Filipe Vieira já está a par dos valores que o clube de Nuno Espírito Santo está preparado para colocar em cima da mesa, muito longe dos 60 milhões de euros que chegou a oferecer em janeiro do ano passado. A crise pandémica faz baixar os valores oferecidos pelos clubes e, neste caso, o Wolverhampton deverá oferecer, no máximo, metade desse valor.

Lembre-se que Carlos Vinícius assinou pelo Benfica no verão de 2019 porque não conseguiu obter licença de trabalho para jogar em Inglaterra. O interesse do Wolverhampton surge na altura em que Vinícius ainda jogava no Nápoles. O objetivo é arranjar alternativa a Raul Jiménez, outro ex-Benfica, que se lesionou gravemente no crânio e não tem data de regresso aos relvados, havendo mesmo a hipótese de o mexicano ter de terminar a carreira.

Rúben Vinagre, cedido pelos Wolves ao Famalicão, pode entrar no negócio Vinícius. O Benfica está interessado na contratação do lateral esquerdo português. O clube inglês deverá pedir um valor a rondar os 15 milhões de euros mas a verdade é que o Wolverhampton ainda deve dinheiro ao Benfica por causa da transferência de Jiménez. Ou seja, há três jogadores envolvidos nas negociações entre “lobos” e “águias”: Carlos Vinícius, Rúben Vinagre e Raul Jiménez.