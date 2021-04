Jogador dos sub23 do Sporting a treinar à parte por causa de um direto no Instagram que violou as regras do clube

Bruno Tavares joga na equipa sub23 do Sporting mas pode não ser por muito tempo. O extremo de 18 anos foi posto a treinar à parte dos companheiros por causa de uma quebra nas regras do clube. Tavares fez um vídeo em direto do Instagram que não agradou aos responsáveis do clube leonino e está agora sob alçada disciplinar dos leões.

O Sporting não permite este tipo de situações e os jogadores sabem-no. Dependendo do conteúdo do direto, o castigo pode ser mais ou menos pesado. Segundo o jornal “Record”, o clube de Alvalade considerou este incidente grave. O vídeo “transmitiu uma imagem pouco condizente com a de um atleta profissional, ao associar-se a hábitos de risco e até a comportamentos potencialmente marginais,” diz o jornal desportivo.

O diretor desportivo do Sporting, Hugo Viana, falou com o jogador, dando a entender que o clube não vai tolerar mais atitudes do género. O problema é também o facto de Bruno Tavares ser reincidente, o que pode mesmo levar a que o clube rescinda o contrato com o jogador.

Aguarda-se o desfecho do processo disciplinar. Afastado do plantel da equipa sub23 do Sporting, Bruno Tavares espera um castigo que poderá ir de uma simples multa à saída do jogador no fim da época, definitiva ou por empréstimo. O jovem está no clube desde os nove anos e tem contrato até 2025.

Já em novembro de 2020 o jogador tinha ficado conhecido por ter sido alvejado no peito, quando estava dentro de um carro com amigos. Aparentemente, o disparo terá sido acidental e Bruno Tavares pode considerar-se sortudo porque, milagrosamente, a bala não provocou danos graves. Ainda assim, o incidente na Quinta da Princesa, no Seixal, colocou-o sob alçada disciplinar. Cinco meses depois, Bruno Tavares volta a ver-se envolvido num episódio polémico.