Chris Smalling e a família foram assaltados esta madrugada e ameaçados com armas de fogo

O internacional inglês Chris Smalling foi assaltado em casa, onde estavam também a mulher e o filho de dois anos do jogador da Roma. A “Gazzetta dello Sport” descreve que três homens armados entraram na casa de Smalling e forçaram-no a abrir o cofre da família, do qual os intrusos retiraram joias e outros objetos valiosos.

A mulher de Chris, Sam, terá ligado à polícia por volta das cinco da manhã e os agentes deslocaram-se de imediato à vivenda do casal, a sul de Roma. Ao chegar, as autoridades depararam-se com a família desesperada. A polícia já está a investigar o caso e a Roma já ofereceu apoio ao jogador.

Smalling, antigo jogador do Manchester United, não tinha sido convocado para o jogo da Liga Europa com o Ajax devido a uma lesão no joelho. O defesa joga na equipa treinada por Paulo Fonseca desde o verão de 2019. Primeiro, Smalling foi emprestado pelos Red Devils, passando a jogador da Roma um ano mais tarde.

Chris Smalling é casado com Sam, uma modelo de 35 anos. Em 2017, nasceu o filho do casal, Leo, pouco antes de a família se mudar para Roma. Smalling já disse várias vezes que gosta de viver em Roma. Em 2019, o jogador disse ao “The Athletic”: “A minha mulher tem-me apoiado desde sempre. Ela disse que se eu quisesse mudar-me para aqui (Roma), mudávamo-nos todos. ‘Faremos o que for melhor para a tua carreira’”.

“Vivi num hotel durante um mês e depois mudámo-nos para uma casa há uma semana,” revelou na altura o inglês. Smalling disse ainda que o facto de a casa estar rodeada de espaços verdes era ótimo, também por causa dos cães. Neste momento, talvez a casa já não tenha o mesmo encanto.

Nos últimos tempos, têm sido referidos vários clubes interessados em levar Chris Smalling para outras partes de Itália. Tanto a Juventus como o Inter de Milão mostraram interesse no defesa, que se sentia tentado a ficar em Roma. O episódio vivido esta madrugada pode agora influenciar a decisão do jogador e da família.