Pogba: "Mourinho vai contra os seus jogadores e trata-os como se não existissem"

Paul Pogba aproveita as ocasiões que tem para criticar Mourinho, que foi seu treinador no Manchester United. A relação entre os dois não era fácil. O francês vem agora dizer que o técnico punha jogadores – incluindo ele próprio – de lado sem qualquer explicação.

Comparando Mourinho com o atual treinador, Ole Gunnar Solskjaer, o jogador acusou o português de usar “táticas de diversão” depois do recente jogo entre o Tottenham e o Man United, que terminou com a derrota da equipa da casa por 1-3. Pogba refere-se à dura troca de palavras entre os dois treinadores que, a certa altura, se resumia a questões relacionadas com a alimentação dos filhos.

As palavras de Pogba estão longe de ser inocentes. Na fase final de Mourinho no Manchester United, a relação com o internacional francês azedou mais ainda, com o português a retirar o estatuto de vice-capitão a Pogba, em frente ao plantel. Pouco tempo depois, houve uma intensa troca de argumentos entre os dois, em pleno relvado de Old Trafford.

Três meses depois, Mourinho foi despedido e substituído por um homem da casa, Ole Gunnar Solskjaer, que se mantém no cargo. À Sky Sports, Pogba afirmou: “O que temos com Ole é diferente, ele não iria contra os seus jogadores. Talvez o Ole não os convocasse mas não creio que os pusesse de lado e fizesse de conta que eles não existem”.

Apesar de toda a mágoa, o campeão do mundo pela França admite que chegou a dar-se bem com o português: “Eu cheguei a ter uma grande relação com Mourinho, todos o viam. No dia seguinte, ninguém sabia o que tinha acontecido. Eu não consigo explicar porque não sei o que se passou”.

Sobre o episódio da semana passada a envolver os dois treinadores e a polémica anulação do golo de Cavani, com Solskjaer a criticar o comportamento do sul-coreano Son, do Tottenham, o francês considera que Mourinho criou a polémica “para não falar da derrota”. “Não sei o que aconteceu, tenho a certeza de que Mourinho disse alguma coisa para pôr as pessoas a falar, é o que ele faz,” afirmou Pogba.

“Conseguimos o resultado que queríamos, o Ole sabe-o e nós desfrutámos o momento porque conhecemos Mourinho e sabemos aquilo de que ele gosta. Não precisamos disto, estamos focados em nós próprios. Ganhámos o jogo, ele perdeu e não quer falar sobre isso, ele quer falar do pai de alguém, é o que ele faz. Todos sabem, é muito ‘Mourinho’."