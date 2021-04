Zubizarreta diz que "Messi já tem a decisão tomada" quanto ao seu futuro. Só falta saber qual é

Em Barcelona, todos tentam adivinhar o futuro de Lionel Messi. A poucos dias de terminar o contrato, há quem diga que a decisão do argentino está tomada. É o caso de Andoni Zubizarreta, o basco que defendeu a baliza do clube catalão e a da seleção espanhola.

Segundo Zubizarreta, que também passou pela direção do Barça, Leo Messi já sabe o que vai fazer quando, no final da época, o seu contrato terminar, deixando-o livre para mudar de ares. O presidente do Barcelona, Joan Laporta, recém-eleito, está a dar tudo por tudo para convencer o astro argentino mas o que vai fazer Messi só Messi saberá.

Andoni Zubizarreta falou sobre o tema aos microfones da Rádio Catalunya: “Eu sei que (Messi) já tem a decisão tomada. Se decidir ficar, maravilhoso. Se decidir ir, é a vida, e é preciso continuar a jogar”.

Zubizarreta considera que, caso o Barcelona vença a Taça do Rei, talvez Messi continue no clube. “Todos temos dias em que achamos que vamos desistir de tudo e depois acontece algo que nos faz mudar completamente de ideias. Nisso, a final da Taça do Rei pode ajudar,” considera o lendário guarda-redes.