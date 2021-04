Benfica avança mesmo para a contratação de Lucas Mineiro, emprestado ao Gil Vicente pela Chapecoense

De acordo com o “Record”, o Gil Vicente está satisfeito com o jogador, utilizado em 30 jogos esta época. Por isso, o clube minhoto tenciona acionar a cláusula de compra de 500 mil euros. No entanto, se outro clube oferecer mais pelo médio, o Gil Vicente será obrigado a cobrir a oferta, caso mantenham a intenção de comprar o jogador de 25 anos.

Esse “outro clube” poderá mesmo ser o Benfica, que já iniciou contactos para levar o jogador para Lisboa. No entanto, os Encarnados não são os únicos interessados em Lucas Mineiro. O vice-presidente da Chapecoense disse ao “Record” que há outros emblemas a observar o médio, entre os quais o Sporting de Braga e “um clube da Turquia”.

O facto de poder participar nas provas europeias, o acesso aos primeiros lugares da liga e, claro está, o dinheiro, joga a favor do Benfica. A possibilidade de o jogador se manter em Barcelos apresenta-se, portanto, difícil. Resta saber qual dos outros pretendentes consegue levar o médio brasileiro.