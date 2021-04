Presidente do Santa Clara poderá ser afastado do cargo. Em causa está uma ação judicial por insolvência culposa de uma empresa sua

Rui Cordeio, presidente da SAD e do clube açoriano, pode ser afastado dos cargos pelo Ministério Público. Em causa está um caso de insolvência culposa contra o dirigente do Santa Clara, relacionada com a Azores Parque, antiga empresa municipal de Ponta Delgada, e que foi adquirida pela Alixir Capital por 500 euros. O passivo é de 11 milhões.

De acordo com a notícia do jornal “Record”, a negócio ocorreu em maio de 2019 mas, oito meses mais tarde, a empresa foi declarada insolvente. Alguns os negócios feitos na tentativa de salvar a empresa foram considerados ruinosos pelo tribunal.

A sociedade envolvia Khaled Saleh, um ex-administrador da SAD do Santa Clara, e Carlos Silveira, que beneficiavam do apoio jurídico de Rui Cordeiro. No entanto, para o tribunal, este último era o líder do grupo e não um mero assessor.

Um documento emitido pelo Tribunal de Ponta Delgada afirma que “a Alixir Capital serviu para a passagem de dinheiro da Azores Parque para o Santa Clara”. O tribunal assume “a firme convicção de que Rui Cordeiro era de facto, o gerente da Azores Parque e a delapidação do património foi a mando e no interesse de Rui Cordeiro”.