A imprensa inglesa divulga a condição de Bruno Fernandes para renovar com o Manchester United

Bruno Fernandes estará a tratar do processo de renovação com o Manchester United. De acordo com o jornal “The Sun”, o médio português colocou uma condição surpreendente ao clube: a continuidade de Paul Pogba no plantel da equipa inglesa.

Para o internacional português, o médio francês é uma peça extremamente importante para o funcionamento da equipa. Tanto que pode mexer com a renovação do seu contrato. Para que o United consiga corresponder em campo à rivalidade histórica com o City, Bruno Fernandes considera vital a presença de Pogba.

O francês tem contrato até junho de 2022 e é forte a hipótese de os Red Devils procurarem vendê-lo nos próximos tempos para evitar a hipótese de uma saída a custo zero no último ano de ligação de Pogba ao clube. Fernandes segue com atenção o desenvolvimento da situação do francês.

Independentemente de Paul Pogba, o clube já terá entrado em contacto com o jogador português para lhe dar a conhecer as condições mais vantajosas do novo contrato. Das novidades destaca-se o ordenado semanal que o clube está disposto a pagar ao médio, à volta de 230 mil euros. Ainda assim, o maiato tem preferido esperar mais um pouco.