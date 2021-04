Os treinadores portugueses estão na moda no Brasil. E o próximo pode mesmo ser José Mourinho

Rivaldo considera que o amigo José Mourinho teria no Brasil uma boa oportunidade para regressar aos velhos tempos de “Special One”. O ex-treinador do Tottenham já disse que não precisa de férias e andará ativamente em busca de uma nova aventura. Ao portal da casa de apostas Betfair, o antigo jogador brasileiro falou da atual situação do treinador português e dos 'rumores' que lhe apontam um novo destino.

O brasileiro deu uma entrevista ao portal de apostas “Betfair” e disse que considera “José Mourinho uma grande pessoa e um fantástico treinador, sem nada a provar,” acrescentando que, apesar dos últimos projetos não terem corrido bem, o português terá com certeza “muitos clubes interessados nele nos próximos meses”.

Quanto à possibilidade de Mourinho rumar ao Brasil, Rivaldo diz: “Essa pode ser uma grande oportunidade para um clube do meu país tentar contratá-lo, além de que seria uma nova experiência para ele”.