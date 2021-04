O dono do Spotify está interessado em comprar o Arsenal. E tem o apoio de Henry, Bergkamp e Vieira

As três lendas do Arsenal, Thierry Henry, Dennis Bergkamp e Patrick Vieira, manifestaram o seu apoio a Daniel Ek, milionário sueco que detém o Spotify, para a compra do clube londrino. Isto depois de vários protestos dos adeptos contra o atual dono do Arsenal, Stan Kroenke.

Na sexta-feira passada, centenas de adeptos dos Gunners protestaram, em frente ao estádio, contra o dono americano do clube. A oposição à política seguida por Kroenke não é nova, mas a confusão gerada com a Superliga Europeia veio reacender a divisão entre os adeptos e o proprietário do clube.

Ek recorreu ao Twitter para anunciar o interesse no negócio: “Enquanto crescia, sempre apoiei o Arsenal. Se a KSE (empresa de Kroenke) quiser vender o clube, eu ficarei feliz por entrar na corrida”. De acordo com o “Daily Telegraph”, Ek conta agora com o apoio dos três campeões com a camisola do clube que, diz o jornal inglês, poderão regressar ao Arsenal com novas funções.

Apesar de Josh Kroenke, filho do atual dono do clube, ter insistido que o Arsenal não está à venda, o apoio das três lendas poderá colocar mais pressão sobre Kroenke. Os comentários de Josh Kroenke foram feitos num fórum dos Gunners, onde o americano defendeu a Superliga.