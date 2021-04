Os espanhóis querem que Grimaldo volte a casa. Depois do Barcelona, agora é o Atlético que anda interessado no lateral do Benfica

O interesse do Atlético de Madrid no defesa de 25 anos não é novo mas, revela o jornal “Record”, aumentou na segunda metade da época. Grimaldo tem uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. Ainda assim, segundo o diário desportivo, o clube de João Félix já fez perguntas ao Benfica e ao próprio futebolista, para perceber se este tem vontade de regressar ao seu país.

Alex Grimaldo foi formado no Barcelona. O clube catalão também já mostrou algum interesse no jogador, inserido numa política de fazer regressar a casa alguns futebolistas formados no clube e que possam vir a atuar no plantel principal, sem que obriguem o Barça a gastar muito dinheiro com eles.

Diego Simeone tem ao seu dispor apenas um lateral esquerdo de raiz, Renan Lodi. Segundo o “Record”, o exigente treinador do Atlético não está plenamente satisfeito com o jogador. O líder da liga espanhola vê com bons olhos a aposta no lateral do Benfica, até pelo sistema de jogo utilizado por Simeone, 3x5x2.

Lembre-se que Grimaldo chegou ao Benfica em janeiro de 2016, por 1,5 milhões de euros. Os três técnicos que entretanto passaram pela Luz, Jorge Jesus, Rui Vitória e Bruno Lage, e agora novamente Jorge Jesus, apostaram no espanhol. Neste momento, Grimaldo é o jogador com mais assistências na liga.

Natural de Valência, Grimaldo não tem apenas clubes espanhóis interessados nos seus serviços. A imprensa inglesa refere o interesse do Manchester City no lateral benfiquista.