Depois do empate do FC Porto em Moreira de Cónegos, um repórter de imagem da TVI foi agredido por um empresário

O empate entre Moreirense e FC Porto gerou vários incidentes, alguns deles provocados pelo calor do momento e por pessoas demasiado sensíveis às não-vitórias. Sérgio Conceição foi expulso. Rui Cerqueira, antigo jornalista da RTP e membro da equipa de comunicação dos Dragões, exaltou-se.

No entanto, o caso mais grave terá acontecido nas imediações do estádio, perto do parque de estacionamento. Um repórter de imagem da TVI filmava a saída de Pinto da Costa que, segundo o jornal “Record”, terá abordado o profissional da TVI e presenciado a sua agressão por Pedro Pinho, empresário ligado ao FC Porto. O repórter de imagem não ficou apenas ferido, como viu a sua câmara danificada.

Apesar de o incidente ter sido provocado por um empresário apenas informalmente ligado ao clube portista, segundo o jornal “O Jogo”, a TVI veio a público explicar que Vítor Baía, vice-presidente dos Dragões, procurou a equipa da emissora e, em nome do FC Porto, pediu desculpa pelo sucedido.