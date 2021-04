Gabigol obrigado a pagar 100 salários mínimos por participação em casino ilegal. "Faltou sensibilidade da minha parte"

O avançado brasileiro Gabigol, uma das figuras mais proeminentes do Flamengo, nomeadamente com Jorge Jesus, chegou a acordo com a Justiça de São Paulo. Gabriel Barbosa, que também passou pelo Benfica, vai pagar 100 salários mínimos por ter desrespeitado as regras da pandemia Covid-19.

Foi a 14 de março que o jogador foi apanhado num casino ilegal no Sul de São Paulo. Lá dentro, para além de Gabriel Barbosa, estavam 200 pessoas. Na altura, o futebolista admitiu que “faltou sensibilidade” da sua parte.

Apesar da admissão, Gabigol não se livrou da acusação, da parte da polícia, de ter reagido de forma arrogante com os agentes da autoridade. Supostamente, o jogador do Flamengo foi encontrado escondido debaixo de uma mesa, com um pano a tapar-lhe a cabeça.

De acordo com o Ministério Público, a multa aplicada reverte para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.