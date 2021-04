Julian Nagelsmann já foi anunciado como novo treinador do Bayern de Munique

Julian Nagelsmann, jovem treinador que tem impressionado ao serviço do RB Leipzig, foi anunciado pelo Bayern de Munique como o seu novo técnico. Para tal ser possível, o clube bávaro chegou a acordo com o Leipzig, que vai receber uma importância recorde de 18 milhões de euros pela rescisão de Nagelsmann.

Na segunda-feira passada, o técnico alemão chegou a acordo com os campeões em título da Bundesliga, sendo agora anunciado pelo Bayern. Quem não ficou contente foi o Tottenham, que pretendia contratar o alemão para substituir José Mourinho.

Os Spurs mantêm, para já, o preparador físico Ryan Mason à frente da equipa de forma interina. Para a próxima época, os londrinos viram-se agora para nomes como Brendan Rodgers, Maurizio Sarri ou Rafa Benitez.

Nagelsmann levou o RB Leipzig ao terceiro lugar da Bundesliga na época passada. Este ano, até agora, o clube mantém-se em segundo lugar, atrás do inalcançável Bayern, a cinco jogos do final da época. O prestígio do treinador de apenas 33 anos, que já tinha impressionado no Hoffenheim, é muito grande. Nagelsmann é visto atualmente como um dos mais promissores técnicos do futebol mundial.