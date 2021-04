Semanas antes do anúncio da Superliga, Ceferin almoçou com Piqué em Barcelona. Laporta chegou para a sobremesa

O jornal português “Record” cita a RAC1, estação catalã de rádio, noticiando o almoço que juntou Piqué e Ceferin, presidente da UEFA, à mesa num conhecido restaurante de Barcelona. Juan Laporta juntou-se aos seus velhos conhecidos por alturas da sobremesa.

A refeição aconteceu um mês e meio antes do polémico anúncio da Superliga Europeia. De acordo com a RAC1, o objetivo do encontro terá sido uma troca informal de opiniões. Piqué, que não se limita a capitanear o Barcelona, é também dono do Andorra e, de acordo com a rádio, queria tratar de negócios com Ceferin. Os temas principais terão sido a distribuição de receitas televisivas e os direitos na Liga dos Campeões.

Joan Laporta juntou-se então ao encontro já a conversa ia longa. A RAC1 diz que se vivia um ambiente de plena sintonia. Isto aconteceu umas semanas antes de Ceferin ameaçar os clubes fundadores da Superliga com castigos pesados. O Barcelona é um deles e tal como o Real Madrid e a Juventus, poderá ver as sanções aumentarem de peso, uma vez que não fez qualquer declaração de saída do projeto, ao contrário dos outros clubes europeus, como o Liverpool ou o Manchester United, o AC Milan ou o Atlético de Madrid.