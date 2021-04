Abel Ferreira venceu o duelo com Renato Paiva na Copa Libertadores. E com distinção

Se, no futebol europeu, estamos relativamente habituados a duelos entre treinadores portugueses nas competições continentais, o mesmo não se pode dizer acerca da América do Sul, nomeadamente na Taça dos Libertadores. Mas que os há, há.

Desta feita, o Palmeiras, treinado por Abel Ferreira e detentor do troféu teve, do outro lado, o ex-técnico da equipa B do Benfica, Renato Paiva, agora no Independiente del Valle, do Equador. Os brasileiros levaram a melhor neste segundo jogo do grupo A e fizeram-no com uma goleada: 5-0.

O Palmeiras lidera a classificação do grupo, com seis pontos em dois jogos. Na primeira ronda, Abel Ferreira já tinha vencido o Universitário, do Peru, por 3-2. Quanto à equipa de Renato Paiva, soma apenas um ponto, depois de ter empatado com o Defensa y Justicia, da Argentina.