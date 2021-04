O que se diz no balneário do Manchester United, segundo Bruno Fernandes: "Sempre a discutir quem é o melhor jogador do mundo, blá blá blá"

Foi na terça-feira, num encontro com adeptos do Manchester United que um Bruno Fernandes bem-disposto contou algumas das conversas entre companheiros de equipa no balneário. Não se espere controvérsia ou revelações para fazer manchetes nos jornais. A discussão vai sempre dar ao mesmo: os melhores jogadores do mundo.

Os brasileiros Fred e Alex Telles contam que costumam provocar o maiato com Rivaldo. “Discutimos acerca dele e de Figo, qual era o melhor. Não importa se gosto deles ou não, defendo sempre os jogadores portugueses,” explicou o antigo capitão do Sporting.

E depois há um nível superior no debate entre Red Devils: “Estão sempre a discutir sobre quem é o melhor jogador do mundo, da história, blá blá. Discutimos sempre porque eles dizem que o Pelé foi o melhor da história do futebol e eu coloco sempre o Cristiano no meio, claro. Para mim, Cristiano e Messi, digo sempre, fazem história há muitos anos”.

A discussão acaba, em muitos casos, por ser feita em português: “Como eu, eles (Telles e Fred) nunca viram Pelé jogar, não podem dizer que ele era o melhor porque nunca o viram. Dizem porque são brasileiros. Acho que Pelé é um dos melhores do mundo porque ouço as pessoas e vi vídeos. Toda a gente pode escolher Maradona ou Eusébio”.