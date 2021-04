A imprensa espanhola diz que Rúben Dias é "um dos melhores centrais da Europa"

Rúben Dias pode sorrir com a sua ainda curta carreira no Manchester City. O que faz em campo repercute-se no prestígio que vai conquistando e que lhe vai rendendo elogios dos jornais ingleses. O próprio treinador dos Citizens, Pep Guardiola, mostra satisfação com o antigo jogador do Benfica, dando-lhe confiança e colocando-o no onze inicial. Segundo o “Record”, Rúben Dias é “apontado por muito como forte candidato ao prémio de jogador do ano em Inglaterra”.

Ontem foi mais um desses dias em que, ao olhar-se ao espelho, o internacional português pôde mostrar-se orgulhoso de si próprio. O Manchester City derrotou o Paris Saint-Germain naquela que foi a primeira mão de uma das meias finais da Liga dos Campeões. Rúben Dias voltou a estar em grande, com os espanhóis do “As” a considerá-lo “um dos melhores centrais da Europa”. O jornal lembra que, em 15 dias, o jogador de 23 anos “banalizou três dos mais fortes avançados da atualidade”.

"As últimas atuações do central português foram perante rivais de alto nível.” O “As” Erling Haaland, Harry Kane e Kylian Mbappé como as “vítimas” da marcação de Rúben Dias. Nenhum dos três goleadores implacáveis conseguiu marcar ao Manchester City e mal se deu por eles em campo.