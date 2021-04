O Benfica ofereceu oito milhões por Beto mas o Portimonense recusou. As negociações continuam, com o FC Porto atento

O jornal desportivo “A Bola” revela que o Benfica ofereceu oito milhões de euros ao Portimonense por 70% do passe do avançado Beto. A proposta terá sido feito após o final do encontro entre as duas equipas, em Portimão, a 22 de abril, que as Águias venceram por 5-1. Nesse jogo, o marcador do único golo do Portimonense foi precisamente Beto.

No entanto, o clube algarvio não ficou satisfeito com o proposto pelo Benfica. O presidente da SAD, Theodoro Fonseca, rejeitou os números sugeridos e pretende que os da Luz subam a parada até aos 10 milhões pela mesma percentagem do passe. Mas, ao que tudo indica, as portas mantêm-se abertas à continuação das negociações.

Para que o jogador viaje para a Luz, o Benfica tem que estar atento à concorrência. “A Bola” diz que o FC Porto já fez uma oferta superior à dos Encarnados, de 9 milhões por 50% do passe do avançado.