Félix ficou parado no penálti a favor do Elche e os adeptos do Atlético ficaram furiosos com ele

Os adeptos do Atlético de Madrid estão furiosos com João Félix pela atitude demonstrada no jogo deste sábado, frente ao Elche. Numa altura em que os Colchoneros venciam por 1-0, um minuto depois dos 90, o árbitro apontou para a marca de grande penalidade, dando oportunidade ao Elche de empatar o jogo. Naturalmente, os companheiros de Félix posicionaram-se de forma a evitar uma recarga, caso o penálti fosse defendido.

João Félix ficou imóvel, não contribuindo para ajudar a equipa, o que deixou os adeptos furiosos. O ex-jogador do Benfica pareceu indiferente ao lance que poderia tirar dois pontos ao Atlético de Madrid.

O Elche acabou por não aproveitar a oportunidade, o que levou os jogadores do clube de Madrid a festejar como se tivessem marcado um golo. O português continuou no mesmo sítio, sem reação. Para os fãs do Atlético, João Félix não é apenas mais um no plantel, é um jogador milionário, cujo preço obriga a um esforço ainda maior do que o exigido aos seus companheiros.