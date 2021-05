Emprestado pelo Benfica ao Valência, Ferro deve regressar à Luz no fim da época, sem ter convencido os espanhóis

Teve uma ascensão meteórica no Benfica de Bruno Lage. Formou com Rúben Dias uma das mais promissoras duplas de defesas centrais da Europa. Primeiro, perdeu o estatuto de titular, depois foi emprestado pelo Benfica ao Valência até final da época. Atuou em duas partidas, não convenceu o treinador nem o clube e pode estar de volta à Luz no final da temporada.

Segundo a imprensa local, citada pelo jornal “A Bola”, Ferro já sabe que não irá ficar no Valência, uma vez terminada a época. O jornal “La Razón” diz que o técnico Javi Gracia não ficou convencido com o português. Entretanto, Gracia foi despedido.

O último jogo em que Ferro participou desde janeiro, altura em que chegou ao Valência, foi frente ao Celta de Vigo, num triunfo por 2-0. Ao português foi permitido experimentar o relvado, uma vez que entrou aos 89 minutos.

Segundo o “La Razón”, para além do aspeto desportivo – crucial – o Valência não tem dinheiro para ficar com Ferro a título definitivo. O empréstimo do Benfica também não prevê opção de compra.