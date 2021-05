O Canelas perdeu com o Marítimo B e Fernando Madureira ameaçou o árbitro: "Esse artista eu vou tratar dele"

O jogo do Campeonato de Portugal, da Série 4 de acesso à Liga 3 opôs a equipa B dos madeirenses ao Canelas, mais conhecido pelos episódios pouco pacíficos do que pelo mérito desportivo. O Marítimo B venceu o jogo por 4-3 numa partida bem disputada e que podia ter acabado quando o árbitro apitou. Mas não, porque estava lá o conhecido líder da claque do FC Porto, Fernando Madureira.

O Record publica a mensagem que Madureira dirigiu ao árbitro João Matos e que é audível num vídeo da RTP: "Calma, que esse artista eu vou tratar dele. Vou tratar dele, esta merda é uma vergonha. Olha para mim, ó artista. Hoje roubaste-me, és um ladrão. Foste para Viana para subir mas vais descer outra vez, pá".

O árbitro João Matos, da Associação de Futebol de Viana do Castelo, expulsou André Salvador, do Canelas, aos 90+1. No total, foram exibidos nove cartões amarelos ao longo do jogo.