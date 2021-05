Em Itália diz-se que mais de metade do salário de Mourinho na Roma será pago pelo Tottenham

Ao início da tarde de ontem, terça-feira, o jornal inglês “Daily Mail” referia que a contratação de José Mourinho pela Roma iria permitir ao Tottenham a poupança de 18 milhões de euros. Entretanto surgiram novas informações que contrariam a versão do diário inglês. De acordo com a Sky Italia, os Spurs não terão de pagar na totalidade a indemnização acordada com Mourinho mas vão poupar apenas metade do valor referido pela imprensa inglesa.

O Tottenham terá assumido o compromisso de pagar a diferença entre o ordenado de Mourinho em Londres e o que viesse a ganhar no futuro clube, sabe-se agora, a Roma. Na capital italiana, o português irá auferir sete milhões de euros anuais, ou seja, ao Tottenham compete pagar o restante valor até que sejam atingidos os 16 milhões que Mourinho ganhava nos Spurs.

A regra aplica-se apenas à primeira temporada de Mourinho na Roma. A partir da segunda época, a responsabilidade será do clube italiano. O contrato do português que irá substituir Paulo Fonseca inclui diversos prémios, desde a conquista da Série A ao sucesso na Liga dos Campeões.