Espanhóis dizem que Gonçalo Guedes é o jogador do Valência mais temido pelos rivais. "O português corre a outra velocidade"

Gonçalo Guedes é, segundo a “Marca”, “o jogador (do Valência) mais temido pelos rivais”. O jornal espanhol diz mesmo que “o português corre a outra velocidade”. A maior confiança que tem demonstrado repercute-se nas suas prestações. Ao longo do último mês, Guedes tem sido o jogador em melhor forma. “Os rivais sabem onde e como o devem travar: faltas, empurrões e agarrões”. Segundo o jornal espanhol, foi o que fez o Barcelona.

A equipa de Koeman tinha a lição estudada. “Foi à caça do português,” diz a “Marca”. Gonçalo Guedes foi o jogador valenciano que mais faltas sofreu frente ao Barcelona. As cinco infrações foram sancionadas mas houve mais. Ao longo do jogo houve vários gestos que passaram ao lado do árbitro da partida.

O diário desportivo diz que quase todas as faltas sofridas pelo jogador formado no Benfica tiveram um tempo certo. No início, destinavam-se a marcar território. Depois, queriam desesperá-lo, para o “desligar da ficha”, uma técnica que é “certamente utilizada por muitas equipas com o luso”.