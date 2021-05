"Um génio sem ideias", "perdido no jogo" e "insuportável". Eis Neymar para a imprensa francesa depois da derrota do PSG com o City

Desta vez, o PSG nem à final chegou. A imprensa francesa não perdoou, principalmente pelo facto de o clube parisiense contar no plantel com vários jogadores milionários e não propriamente pelo palmarés europeu do clube que, diga-se, é nulo. Entre as vedetas da equipa, há uma que irrita particularmente os jornais mas também os adeptos. Neymar só deixa felizes os criativos que se inspiram nele para fazer “memes”.

Confirmada a eliminação por parte do Manchester City – que, diga-se também não tem palmarés europeu e, mesmo na Premier League, os títulos são muito recentes – os jornais franceses despacharam-se a preparar as primeiras páginas e a chicotear o brasileiro com críticas.

O “L’Equipe” lembrou que Neymar “tinha prometido morrer em campo” mas afinal "perdeu-se no jogo”. O internacional brasileiro perdeu a bola, fez maus passes e foi pouco eficiente nas jogadas que tentou conduzir.

Para o “Le Parisien”, Neymar, “um génio sem ideias”, “perdeu-se por completo”. O jornal parisiense acusa o jogador do PSG de falta de inspiração e incompetência na função criativa, tendo sido incapaz de levar o jogo da sua equipa para níveis mais condizentes com um conjunto que chegou à meia-final da Liga dos Campeões.

Não havendo duas sem três, também a prestigiada “France Football” deixou a marca do seu chicote nas costas do brasileiro. “Era mesmo necessário dar seis toques de cada vez que recebia a bola?,” pergunta a revista. “Neymar revelou o lado obscuro frente ao Manchester City,” acrescenta a publicação, sem fazer cerimónia, usando adjetivos como “insuportável” ou “egocêntrico” e rematando com: “Neymar foi catastrófico”. Resta saber se, para a publicação francesa, a “catástrofe” é mais ou menos grave do que a “emergência” ou a “calamidade”.