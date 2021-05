Mourinho já faz a lista das compras para a Roma: Eric Dier, Pierre-Emile Hojbjerg e talvez um reencontro com Juan Mata

O comandante da Roma para a próxima época já começou a preparar a pequena revolução que pretende operar no clube italiano. De acordo com o “Daily Mail”, José Mourinho quer pescar na Premier League alguns reforços que o ajudem a compor o esquema tático 4-2-3-1, que costuma usar.

É certo que Mourinho não terá grandes problemas de comunicação com o diretor desportivo do clube, tal como acontece atualmente com Paulo Fonseca. Tiago Pinto, que deixou o Benfica para abraçar o projeto italiano, já terá com ele uma lista de reforços pretendidos pelo ex-treinador do Tottenham.

O jornal inglês refere outro nome português fundamental para Mourinho, sempre que este procura jogadores para os clubes por onde passa. O tubarão dos empresários desportivos, Jorge Mendes, deverá dar uma ajuda ao amigo para que este tenha os futebolistas que pretender.

O “Corriere dello Sport” refere que o treinador português quer ir buscar talento aos Spurs, nomeadamente o internacional inglês formado no Sporting, Eric Dier. A Roma vê em Dier um reforço “low cost” e a imprensa inglesa refere que o facto de ter crescido em Portugal favorece a adaptação do jogador a Itália, caso o negócio se concretize.

Pierre-Emile Hojbjerg será outro dos alvos de Mourinho no plantel que orientou até há poucas semanas. O jogador de 25 anos é visto como uma boa opção devido à combinação de força física com capacidade técnica.

Aparentemente, a Roma está também à procura de um médio que possa fazer a ligação ao ataque. O espanhol Juan Mata pode ser uma boa opção, uma vez que, de acordo com o “Daily Mail”, o Manchester United não pretende renovar com ele. Mata trabalhou com Mourinho no Chelsea e no United e pode acrescentar experiência a um plantel muito jovem.