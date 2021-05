Treinador do Ajax: "A seguir ao FC Porto e ao Benfica somos os únicos a desafiar os grandes da Europa"

O holandês Erik Ten Hag, treinador bicampeão com o Ajax, desabafou à ESPN sobre as prestações do histórico clube nas competições europeias. Na conversa, o técnico acabou por referir o Benfica e o FC Porto.

Primeiro, Ten Hag lamentou a falta de ambição do Ajax quando chegou ao clube: “Ficávamos felizes com a qualificação para a Liga Europa”. Entretanto as coisas mudaram mas o treinador considera que “convém não criar grandes expetativas”. “Agora perdemos nos quartos de final e é considerada uma má prestação.”

O técnico do Ajax referiu então os dois clubes portugueses com mais estatuto nas competições europeias: “A seguir ao FC Porto e ao Benfica, somos a única equipa de um país pequeno a desafiar os grandes da Europa”. Por “grandes da Europa” entenda-se “clubes ricos” porque, em palmarés, nenhum dos três é “pequeno”.

Esta época, na Liga Europa, o Ajax caiu aos pés da Roma de Paulo Fonseca, nos quartos de final. O clube orientado por Ten Hag perdeu em Itália e empatou em casa.