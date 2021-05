Botafogo rejeitou proposta de €23 milhões de um clube português por jogador de 17 anos

O site brasileiro de desporto “Globoesporte” anunciou ontem que o Botafogo rejeitou recentemente uma proposta de um clube português pelo avançado Matheus Nascimento. O clube, que não foi identificado, ofereceu 23 milhões de euros pelo jogador de 17 anos.

O jovem é visto como uma grande promessa do clube carioca. Matheus só poderá transferir-se para a Europa quando completar 18 anos, a 3 de março de 2022. Aparentemente, nem isso seria problema.

O clube interessado pagaria um terço do valor total agora. O resto da quantia seria pago depois da transferência. Apesar da proposta tentadora, o Botafogo terá recusado por crer que o jovem valerá ainda mais daqui a algum tempo, mas também porque as condições do negócio não terão satisfeito os dirigentes do clube.

Matheus Nascimento faz parte do plantel principal do Botafogo desde os 16 anos. Fez, até agora, 21 jogos e marcou um golo pela primeira equipa do clube brasileiro.